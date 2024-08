Cambogia: Nuovi fondi esteri per lo sviluppo del paese nel 2024

12 Agosto 2024_ Il governo cambogiano ha ricevuto un aiuto estero di 438,35 milioni di dollari nel primo semestre del 2024, destinato a 13 progetti di sviluppo. Di questi, 124,57 milioni di dollari sono stati assegnati a nove programmi specifici, mentre il resto è costituito da prestiti a condizioni favorevoli. La legge finanziaria per il 2024 prevede un ulteriore indebitamento estero di 1.700 milioni di SDR, equivalenti a oltre 2.000 milioni di dollari, per sostenere le spese annuali. La situazione del debito pubblico della Cambogia è considerata gestibile, con un debito estero attuale di 11.000 milioni di dollari, principalmente verso paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud, come riportato da thmeythmey.com. Il governo continua a mantenere una gestione prudente del debito, puntando a investimenti infrastrutturali sostenibili per garantire la stabilità economica.