Cambogia: Nuovo piano nazionale per la riduzione dei rischi di disastri 2024-2028

02 Settembre 2024_ Il Ministro della Cambogia, Kun Kim, ha inaugurato un incontro per presentare il piano nazionale per la riduzione dei rischi di disastri per il periodo 2024-2028. Questo piano quinquennale è stato sviluppato in conformità con le strategie nazionali e mira a migliorare la preparazione e la risposta a eventi calamitosi come inondazioni e siccità. Il governo cambogiano ha stabilito obiettivi strategici e programmi prioritari per garantire la cooperazione tra le varie istituzioni e la comunità. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Il piano si propone di ridurre le perdite umane e materiali, promuovendo la resilienza delle comunità cambogiane di fronte ai cambiamenti climatici.