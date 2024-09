Cambogia: Nuovo porto per il trasporto marittimo in Cambogia

12 Settembre 2024_ La Cambogia ha inaugurato un nuovo porto per il trasporto marittimo, con l'obiettivo di facilitare il commercio internazionale e migliorare la logistica. Il nuovo terminal, lungo 253 metri, è stato presentato ufficialmente nella provincia di Preah Sihanouk, un'importante area portuale del paese. Questo sviluppo mira a trasformare la Cambogia in un hub per le spedizioni marittime, permettendo l'arrivo e la partenza diretta di navi mercantili. L'iniziativa è parte di un piano più ampio per potenziare le infrastrutture del paese e attrarre investimenti esteri. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Il porto di Preah Sihanouk è strategico per il commercio marittimo, essendo uno dei principali punti di accesso per le merci in entrata e in uscita dalla Cambogia.