Cambogia: Nuovo progetto di canale per rafforzare l'indipendenza nei trasporti

20 Luglio 2024_ Il progetto del canale Prek Chik Funan Techo in Cambogia mira a rafforzare l'indipendenza politica del paese nel settore dei trasporti fluviali. Il progetto non avrà impatti negativi sull'ambiente, sull'ecosistema o sul flusso del fiume Mekong. La popolazione della provincia di Kratie ha mostrato il proprio sostegno durante una cerimonia religiosa tenutasi il 20 luglio 2024 presso il Wat Sirisandharavongsa. L'evento ha visto la partecipazione di Net Pheaktra, Ministro dell'Informazione, e Va Thorn, Governatore della provincia di Kratie. Lo riporta tvk.gov.kh. La comunità locale si prepara a celebrare l'inizio dei lavori il 5 agosto 2024 con manifestazioni pubbliche in tutta la provincia.