Cambogia: Opportunità di investimento americano in crescita

04 Settembre 2024_ La Cambogia si prepara ad accogliere un aumento degli investimenti diretti dagli Stati Uniti, come dichiarato dal Vice Primo Ministro H.E. SUN Chanthol. Durante un incontro con la Chargé d'Affaires a.i. dell'Ambasciata degli Stati Uniti, Ms. Bridgette L. Walker, sono state discusse le potenzialità di investimento nel paese. SUN Chanthol ha evidenziato la competitività della Cambogia e i settori promettenti, come l'industria automobilistica e l'agro-industria, che potrebbero contribuire alla crescita economica. Inoltre, è prevista una missione negli Stati Uniti per promuovere ulteriormente l'ambiente favorevole agli investimenti in Cambogia. La notizia è riportata da akp.gov.kh. La Cambogia, situata nel sud-est asiatico, sta cercando di attrarre investimenti esteri per sostenere il suo sviluppo socio-economico.