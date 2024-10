Cambogia: Opportunità di investimento nel settore agricolo con la Cina

23 Ottobre 2024_ La Cambogia presenta un alto potenziale nel settore agricolo, con coltivazioni strategiche come riso, patate e mango che richiedono investimenti per la lavorazione locale. Durante un incontro con investitori cinesi, il segretario generale della Commissione per lo Sviluppo e il Commercio della Cambogia ha sottolineato l'importanza di creare valore aggiunto attraverso investimenti e zone economiche speciali. Wang Yalian, sindaco di Ji'an, ha elogiato l'ambiente favorevole per gli investimenti in Cambogia, evidenziando la rapida crescita e l'uso di tecnologie moderne nel settore agricolo. La visita della delegazione cinese mira a rafforzare le relazioni economiche tra Cambogia e Cina, come riportato da thmeythmey.com. La Cambogia, un Paese del sud-est asiatico, sta cercando di attrarre investimenti esteri per sviluppare ulteriormente la sua economia agricola e industriale.