22 Agosto 2024_ Riccardo Corrado invita gli studenti cambogiani a considerare l'Italia come meta per la loro formazione accademica, sottolineando l'importanza di esplorare una cultura che ha influenzato la civiltà occidentale. Il governo italiano ha riattivato nel 2024 il programma di borse di studio "Study in Italy", permettendo a studenti cambogiani di accedere a prestigiose università italiane. Quest'anno, un candidato cambogiano ha ricevuto una borsa di studio completa per studiare a Torino, evidenziando le opportunità disponibili per i giovani del Regno. La notizia è stata riportata da kiripost.com, che sottolinea come l'Italia, con le sue storiche università e il suo patrimonio culturale, rappresenti una scelta ideale per gli studenti cambogiani in cerca di un'istruzione di alta qualità. Inoltre, l'Italia offre un ambiente stimolante per la crescita accademica e professionale, con costi di iscrizione relativamente accessibili.