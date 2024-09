04 Settembre 2024_ Otto membri del partito di opposizione cambogiano, tra cui un consigliere e sette osservatori, hanno annunciato la loro uscita dal partito e la loro adesione al partito del popolo cambogiano. Questi ex membri hanno espresso il loro sostegno per la cooperazione regionale e hanno elogiato il governo guidato da Hun Sen, il primo ministro cambogiano, per i suoi sforzi nel garantire la stabilità e lo sviluppo del paese. Hanno anche invitato altri membri del partito di opposizione a unirsi a loro nel sostenere il partito del popolo cambogiano, considerato l'unico partito in grado di garantire il progresso e la pace in Cambogia. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Hun Sen, in carica dal 1985, è una figura centrale nella politica cambogiana, avendo guidato il paese verso la stabilità dopo decenni di conflitto.