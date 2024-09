Cambogia: Partecipazione della Cambogia al Forum delle Donne di Shanghai

09 Settembre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Samdech Kittisangha Bandit Men Sam An, ha guidato una delegazione di alto livello al Forum delle Donne dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, tenutosi nella provincia di Santong, Repubblica Popolare Cinese. L'evento mira a promuovere l'uguaglianza di genere e a costruire una comunità futura condivisa, affrontando temi come l'empowerment digitale ed economico delle donne. Durante il forum, si discuteranno anche strategie per migliorare la presenza delle donne nel settore digitale e nella crescita economica. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Il forum rappresenta un'importante opportunità per la Cambogia di rafforzare la cooperazione internazionale e promuovere i diritti delle donne a livello globale.