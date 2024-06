Cambogia: Premier Hun Manet chiede maggiore consapevolezza pubblica contro il traffico di droga

26 Giugno 2024_ Il Primo Ministro cambogiano, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, ha esortato a incrementare la consapevolezza pubblica e l'uso di piattaforme online per affrontare il problema del traffico di droga. In una lettera aperta per la Giornata Internazionale contro l'Abuso e il Traffico Illecito di Droga, Hun Manet ha sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione. Ha citato un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), evidenziando che la pandemia di COVID-19 ha facilitato il traffico di droga. Il Premier ha lodato gli sforzi delle istituzioni governative e ha chiesto di intensificare le campagne di sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani e i lavoratori. Lo riporta akp.gov.kh. Hun Manet ha anche incoraggiato l'uso dell'applicazione online 'No Drug' e l'implementazione di politiche di sicurezza a livello locale.