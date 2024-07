Cambogia: Premier Hun Manet invita più investitori francesi

8 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet ha incoraggiato ulteriori investimenti da parte di imprenditori francesi in Cambogia, sottolineando il successo di aziende come Vinci, Total e Bred Bank. Durante il France-Cambodia Business Forum, Hun Manet ha evidenziato che la Francia è un partner commerciale e investitore chiave per la Cambogia, con un commercio bilaterale di 515 milioni di dollari nel 2023. Gli investimenti francesi hanno contribuito alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico, con una crescita economica del 5% nel 2023 e una previsione del 6% per il 2024. La Cambogia è considerata una destinazione emergente per gli investimenti nel Sud-Est asiatico. Lo riporta akp.gov.kh. Il forum mira a rafforzare i legami economici e sociali tra i due Paesi, promuovendo nuove collaborazioni e opportunità di business.