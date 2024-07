Cambogia: Preparativi per l'accoglienza dei turisti indiani

16 Luglio 2024_ L'Associazione degli Operatori Turistici della Cambogia (CATA) ha esortato tutti gli operatori del settore turistico a prepararsi per l'arrivo imminente di turisti indiani. Chhay Sivlin, presidente di CATA, ha sottolineato l'importanza di comprendere il comportamento e le esigenze dei turisti indiani, che sono paragonabili a quelli europei in termini di aspettative di chiarezza e precisione. Durante un seminario tenutosi il 15 luglio, Sivlin ha evidenziato la necessità di offrire un'accoglienza eccellente per attrarre questo mercato, specialmente nella provincia di Siem Reap, nota per il suo patrimonio culturale. Thmeythmey.com riporta che gli operatori turistici, inclusi hotel e ristoranti, sono stati invitati a considerare l'inclusione di piatti indiani nei loro menù. L'obiettivo è garantire un'esperienza positiva per i turisti indiani, evitando problemi che potrebbero danneggiare l'immagine turistica della Cambogia.