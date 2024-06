Cambogia: Primo evento nazionale per le PMI celebrato a Phnom Penh

27 Giugno 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha presieduto il primo evento nazionale dedicato alle micro, piccole e medie imprese (PMI) a Phnom Penh. L'evento, organizzato dall'Associazione Fondazione Samdech Techo, ha visto la partecipazione di circa 5.000 persone, tra cui rappresentanti di PMI provenienti da tutte le 25 province del Paese. Hun Manet ha elogiato l'importanza delle PMI per lo sviluppo economico della Cambogia e ha ribadito l'impegno del governo nel sostenere questo settore. Durante il suo discorso, ha anche annunciato l'investimento della compagnia automobilistica BYD per l'apertura di una fabbrica in Cambogia. Lo riporta freshnewsasia.com. L'evento ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra il settore pubblico e privato per il progresso economico del Paese.