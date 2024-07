Cambogia: Prodotti agricoli khmer verso l'Europa, inclusa l'Italia

9 Luglio 2024_ Dopo il riso, altri due prodotti agricoli cambogiani, anacardi e noodles khmer, sono pronti per essere esportati in Europa. Lo ha annunciato il Ministero dell'Informazione cambogiano. Keo Mony, vice direttore generale di Amru Rice Cambodia, ha dichiarato che l'azienda ha già esportato riso in vari paesi europei e americani, ricevendo un forte sostegno. Ora, l'azienda sta cercando nuove opportunità per esportare anacardi e noodles khmer nei supermercati europei. Secondo business-cambodia.com, l'azienda ha già esportato riso in paesi come Danimarca, Olanda, Regno Unito, Australia, Francia, Finlandia, Italia e Stati Uniti. L'esportazione di anacardi aprirà un grande mercato per gli agricoltori cambogiani, che finora hanno venduto principalmente a commercianti intermediari dei paesi confinanti.