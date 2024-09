05 Settembre 2024_ Circa 400.000 cittadini cambogiani hanno partecipato a un'iniziativa per la costruzione di infrastrutture lungo il confine, con particolare attenzione alla creazione di strade di collegamento. Il Primo Ministro Hun Manet ha annunciato questo dato durante una cerimonia di consegna dei certificati a studenti e avvocati in Cambogia. Ogni giorno, tra 13.000 e 17.000 persone si uniscono a questa attività, dimostrando il loro impegno per la protezione della sovranità territoriale del Paese. Hun Manet ha sottolineato che questa partecipazione non è solo un gesto simbolico, ma un'azione concreta per la costruzione e la difesa della nazione. La notizia è riportata da thmeythmey.com. Il governo cambogiano prevede di investire circa 200 milioni di dollari per costruire oltre 1.300 chilometri di strade di confine nei prossimi dieci anni.