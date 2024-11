Cambogia: Rafforzamento della cooperazione tra Cambogia e Australia

02 Novembre 2024_ La Cambogia e l'Australia hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare la cooperazione in vari settori per promuovere una...

02 Novembre 2024_ La Cambogia e l'Australia hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare la cooperazione in vari settori per promuovere una partnership resiliente. Questo impegno è emerso durante un incontro di cortesia tra il Vice Primo Ministro Sok Chenda Sophea e l'Ambasciatore australiano Derek Yip. I due funzionari hanno sottolineato i legami forti e duraturi tra i due Paesi, evidenziando il supporto australiano in ambiti come lo sviluppo sociale e la trasformazione digitale. Inoltre, Sok Chenda Sophea ha condiviso informazioni sulla Strategia Pentagonale del Governo Reale della Cambogia, un piano per il progresso nazionale. La notizia è stata riportata dal sito ufficiale akp.gov.kh. La cooperazione tra Cambogia e Australia si è intensificata sin dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche, contribuendo a una crescita reciproca.