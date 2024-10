Cambogia: Rafforzamento delle relazioni bilaterali con il Lussemburgo

11 Ottobre 2024_ La Cambogia e il Lussemburgo esprimono ottimismo per il rafforzamento delle loro relazioni bilaterali, con particolare attenzione a settori come turismo, finanza e tecnologia digitale. Durante un incontro a Vientiane, il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha sottolineato l'importanza di stabilire meccanismi di consultazione tra i Ministeri degli Esteri dei due Paesi. Il Vice Primo Ministro lussemburghese Xavier Bettel ha informato Hun Manet delle intenzioni del Lussemburgo di selezionare la Cambogia come partner in aree chiave come salute ed educazione. La notizia è riportata da akp.gov.kh. Questo incontro si è svolto nel contesto dei 44° e 45° Summit dell'ASEAN, evidenziando l'impegno della Cambogia nel rafforzare i legami internazionali.