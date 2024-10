Cambogia: Rafforzamento delle relazioni tra Cambogia e Laos

18 Ottobre 2024_ La Cambogia e il Laos hanno espresso soddisfazione per le loro relazioni e cooperazione durante un incontro tra il Primo Ministro cambogiano Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet e il Presidente del Lao Front for National Construction, H.E. Sinlavong Khoutphaitoun. Durante l'incontro, Khoutphaitoun ha elogiato lo sviluppo rapido della Cambogia e ha manifestato fiducia nel futuro sotto la guida di Hun Manet. Entrambi i leader hanno discusso di ulteriori opportunità di cooperazione in settori chiave come energia, commercio e turismo, per stimolare la crescita economica. La visita ha incluso anche un incontro con il Presidente del Senato cambogiano, Hun Sen, dove è stato firmato un Memorandum d'Intesa per il periodo 2024-2028. La fonte di questa notizia è akp.gov.kh. Le relazioni tra Cambogia e Laos sono storicamente forti, basate su una partnership strategica che si è sviluppata nel corso degli anni.