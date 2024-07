Cambogia: Rafforzata la cooperazione con il Giappone per la pace e la prosperità regionale

6 Luglio 2024_ La Cambogia e il Giappone hanno rinnovato il loro impegno per la cooperazione bilaterale e multilaterale, mirata alla pace e alla prosperità regionale. L'accordo è stato raggiunto durante un incontro di cortesia di circa 90 minuti al Peace Palace tra il Primo Ministro cambogiano Samdach Moha Borvor Thipadei Hun Manet e il Ministro degli Esteri giapponese H.E. Ms. Kamikawa Yoko, in visita ufficiale di due giorni nel Regno di Cambogia. Le aree di collaborazione includono lo sviluppo delle risorse umane, l'uso della tecnologia giapponese e il rafforzamento della sostenibilità della Cambogia. Inoltre, il Giappone ha annunciato un prestito di 8 miliardi di yen per il progetto di espansione del sistema di trasmissione e distribuzione di Phnom Penh. Lo riporta akp.gov.kh. Entrambi i paesi hanno discusso anche di cooperazione in ambito marittimo e di sicurezza, nonché di assistenza umanitaria e sminamento.