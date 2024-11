Cambogia: Riconoscimenti per i progressi del Paese da parte dell'ONU

31 Ottobre 2024_ Il Consiglio Esecutivo dell'ONU ha elogiato i progressi e lo sviluppo in vari settori in Cambogia durante un incontro con il Primo...

31 Ottobre 2024_ Il Consiglio Esecutivo dell'ONU ha elogiato i progressi e lo sviluppo in vari settori in Cambogia durante un incontro con il Primo Ministro Hun Manet. Il presidente della delegazione ha sottolineato la cooperazione fruttuosa tra l'ONU e il governo cambogiano, evidenziando i rapidi avanzamenti nel settore della salute, dell'istruzione e della partecipazione di donne e giovani nelle comunità locali. Il Primo Ministro ha affermato che la visita della delegazione riflette la solida partnership tra Cambogia e ONU, che continuerà a contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese. La notizia è riportata da freshnewsasia.com. L'incontro ha anche trattato temi cruciali come la salute, l'istruzione e il cambiamento climatico, sottolineando l'importanza della collaborazione internazionale per il benessere della popolazione cambogiana.