Cambogia: Riconoscimento del potenziale turistico del Paese da parte della Malaysia

10 Ottobre 2024_ Il presidente del Consiglio degli Affari dell'ASEAN della Malaysia ha elogiato la Cambogia come un Paese piccolo ma con un alto potenziale, in particolare nel settore del turismo. Durante un incontro con il Primo Ministro cambogiano, sono stati discussi i progressi e le opportunità di sviluppo turistico nella regione. La Malaysia ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i Paesi dell'ASEAN per promuovere il turismo e migliorare le infrastrutture. Questo riconoscimento evidenzia l'impegno della Cambogia nel rafforzare la sua posizione come meta turistica. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. La Cambogia è nota per i suoi siti storici, tra cui Angkor Wat, e per la sua crescente attrattiva turistica a livello internazionale.