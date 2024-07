Cambogia: Riconoscimento ONU per il contributo alla pace

5 Luglio 2024_ Jean Pierre Lacroix, Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite, ha lodato la Cambogia per la sua trasformazione da paese devastato...

5 Luglio 2024_ Jean Pierre Lacroix, Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite, ha lodato la Cambogia per la sua trasformazione da paese devastato dalla guerra a modello di partecipazione alle missioni di pace ONU. Durante un incontro con il Primo Ministro cambogiano Hun Manet, Lacroix ha espresso profonda gratitudine per il forte sostegno del governo cambogiano alle missioni di mantenimento della pace. Ha inoltre elogiato i risultati e il successo della Cambogia nel contribuire alla sicurezza globale attraverso l'invio di truppe di pace. La Cambogia ha inviato 9.570 soldati in missioni ONU dal 2006 al giugno 2024. Lo riporta freshnewsasia.com. La Cambogia continua a essere tra i primi 25 paesi contributori alle operazioni di pace delle Nazioni Unite.