Cambogia: Riforma del codice penale per inasprire le pene

25 Giugno 2024_ Il Primo Ministro cambogiano, Hun Manet, ha annunciato imminenti riforme del codice penale e del codice di procedura penale. Le modifiche mirano a inasprire le pene per reati gravi, come nel caso dell'ex generale Srey Sina, condannato per un brutale omicidio. L'obiettivo è rafforzare la giustizia e la sicurezza nel Paese, prevenendo crimini violenti. Le riforme sono parte di un più ampio sforzo per migliorare il sistema giudiziario cambogiano. Lo riporta kohsantepheapdaily.com.kh. Hun Manet ha sottolineato l'importanza di queste misure per garantire una maggiore protezione ai cittadini.