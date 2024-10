Cambogia: Riforma della leadership nelle carceri per migliorare la gestione

15 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, ha annunciato un cambiamento nella leadership delle carceri per migliorare l'efficacia della gestione. Questa decisione è stata presa dopo la diffusione di un video che mostrava un evento festivo all'interno di una prigione, dove i detenuti si esibivano in canti e balli. La riforma mira a garantire una maggiore disciplina e controllo all'interno delle strutture penitenziarie. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Le carceri in Cambogia sono spesso oggetto di critiche per le condizioni di vita dei detenuti e la gestione delle strutture, rendendo necessarie riforme significative.