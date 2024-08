Cambogia: Riforma delle procedure di accesso ai templi di Angkor per migliorare l'esperienza turistica

23 Agosto 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha annunciato una revisione delle procedure di accesso ai templi di Angkor, con l'obiettivo di semplificare l'ingresso per i turisti. Le nuove misure prevedono l'eliminazione di requisiti come la registrazione fotografica e l'uso di mascherine, per rendere l'esperienza più fluida e piacevole. Inoltre, sono state introdotte nuove fasce orarie per la visita ai templi, con aperture anticipate e chiusure posticipate, per attrarre un numero maggiore di visitatori. La riforma mira a migliorare l'industria turistica cambogiana, già fortemente influenzata dalla bellezza dei suoi siti storici. La notizia è stata riportata da thmeythmey.com. Queste modifiche si inseriscono in un contesto di ripresa del turismo nel Paese, dopo le difficoltà causate dalla pandemia.