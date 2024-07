Cambogia: Riunione sulla gestione dei disastri naturali

1 Luglio 2024_ Il Vice Primo Ministro Kun Kim ha presieduto una riunione per valutare i risultati della gestione dei disastri naturali di giugno e pianificare le attività di luglio 2024. Alla riunione hanno partecipato alti funzionari, tra cui vice presidenti, segretari generali e altri ufficiali rilevanti. Secondo il rapporto del Comitato Nazionale per la Gestione dei Disastri, la metà del 2024 ha visto un progresso del 50,32% rispetto al piano annuale, inferiore al 2023. Le squadre tecniche hanno monitorato le aree colpite da disastri naturali e umani, intervenendo in 15 province tra cui Banteay Meanchey, Pursat e Kampong Thom. Lo riporta tvk.gov.kh. Kun Kim ha esortato alla cooperazione tra le autorità locali e il Comitato per migliorare la risposta ai disastri durante la stagione delle piogge.