Cambogia: Si intensificano gli sforzi per rilanciare il turismo a Siem Reap

03 Settembre 2024_ Il presidente della Commissione per la gestione e lo sviluppo del turismo di Siem Reap-Angkor, Thong Khon, ha esortato le agenzie private a collaborare con il governo per ripristinare il settore turistico. Durante un workshop dedicato alla pianificazione dello sviluppo turistico per il periodo 2025-2028, Khon ha sottolineato l'importanza di politiche governative a sostegno del turismo nella provincia. Inoltre, ha incoraggiato il settore privato a migliorare la qualità dei servizi e a mantenere prezzi competitivi per non danneggiare le attività commerciali. Siem Reap ha visto un aumento del 31% nel numero di turisti internazionali nei primi otto mesi del 2024, con oltre 650.000 visitatori, come riportato da thmeythmey.com. Il governo sta implementando diverse politiche e programmi per incentivare il turismo, tra cui l'iniziativa 'Visit Siem Reap 2024'.