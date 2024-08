Cambogia: Si prepara il torneo di lotta tradizionale Khmer "Premio del Primo Ministro"

10 Agosto 2024_ La Cambogia sta organizzando il torneo di lotta tradizionale Khmer, noto come "Premio del Primo Ministro", che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre 2024. L'evento, promosso dal Primo Ministro Hun Manet, mira a garantire premi adeguati per attrarre i migliori atleti, evitando che i premi siano inferiori a quelli di competizioni professionali. Il vice presidente della commissione per la lotta tradizionale Khmer, Vath Chamroeun, ha sottolineato l'importanza di mantenere standard elevati e trasparenza nell'organizzazione del torneo. La notizia è stata riportata da thmeythmey.com. Questo torneo rappresenta un'importante iniziativa per promuovere la cultura sportiva cambogiana e valorizzare le tradizioni locali.