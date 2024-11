Cambogia: Siem Reap ospita la Conferenza delle Città Sorelle Cina-Cambogia 2024

11 Novembre 2024_ La città provinciale di Siem Reap, in Cambogia, ha ospitato questa mattina la Conferenza delle Città Sorelle Cina-Cambogia 2024. L'evento è stato presieduto da H.E. Ek Sam Ol, Presidente dell'Associazione di Amicizia Cambogia-Cina, e H.E. Yang Wanming, Presidente dell'Associazione Cinese per l'Amicizia con i Paesi Stranieri. Tra i partecipanti figurano anche il Ministro del Turismo cambogiano H.E. Huot Hak e l'Ambasciatore cinese in Cambogia H.E. Wang Wenbin. La conferenza mira a rafforzare i legami tra le città sorelle dei due Paesi, promuovendo la cooperazione in vari settori. La notizia è riportata da akp.gov.kh. Siem Reap è nota per i suoi templi storici, tra cui Angkor Wat, ed è una delle principali destinazioni turistiche della Cambogia.