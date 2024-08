18 Agosto 2024_ Il portavoce del Ministero della Difesa della Cambogia, il generale Chhum Socheat, ha confermato che il 18 agosto 2024 non si sono registrate manifestazioni contro il governo in tutto il paese, compresa la capitale Phnom Penh. I cittadini continuano a svolgere le loro attività quotidiane senza interruzioni, mentre le strade e i luoghi pubblici rimangono tranquilli. Questo evento evidenzia il fallimento dei gruppi di opposizione all'estero nel tentativo di destabilizzare il governo cambogiano, con la popolazione che dimostra consapevolezza e rifiuto di partecipare a tali attività. La fonte di questa notizia è tvk.gov.kh. Le autorità locali sono pronte a intervenire per mantenere la pace e la stabilità, mentre il governo si impegna a garantire un futuro prospero per la Cambogia.