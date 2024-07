Cambogia: Sostegno finanziario per donne incinte detenute

4 Luglio 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha annunciato un'iniziativa per fornire sostegno finanziario alle donne incinte detenute fino a quando i loro figli raggiungono i due anni di età. Questa misura mira a garantire che le madri in carcere ricevano un trattamento simile a quello delle lavoratrici e delle funzionarie pubbliche. Il governo sta collaborando con i ministeri competenti per attuare questa politica di supporto. L'iniziativa è parte di un più ampio sforzo per migliorare le condizioni di vita delle detenute e dei loro figli. Lo riporta kohsantepheapdaily.com.kh. Hun Manet, figlio dell'ex Primo Ministro Hun Sen, ha recentemente assunto la carica di Primo Ministro della Cambogia.