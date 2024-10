Cambogia: Stung Treng accoglie oltre 14.000 turisti durante il festival Khmer

04 Ottobre 2024_ La provincia di Stung Treng ha registrato un'affluenza di 14.431 turisti durante il festival tradizionale Khmer, che si è svolto dal 1° al 3 ottobre 2024. Di questi, 14.376 erano turisti nazionali e 55 stranieri, secondo quanto dichiarato da Un Pao, direttore del dipartimento del turismo della provincia. L'evento ha attratto visitatori in vari luoghi di svago e strutture ricettive, evidenziando l'importanza del turismo per l'economia locale. La provincia di Stung Treng è nota per la sua bellezza naturale e la cultura Khmer, che attira visitatori da tutto il paese e dall'estero. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Il festival rappresenta un'opportunità per promuovere la cultura e le tradizioni locali, contribuendo a rafforzare l'industria turistica della Cambogia.