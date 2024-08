Cambogia: Sviluppo dell'imprenditorialità con nuove strategie per il 2024

08 Agosto 2024_ Il 7 agosto 2024, il Ministro dell'Industria, della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione, Hem Vanda, ha presieduto la sedicesima riunione del Consiglio per l'Imprenditorialità Cambogiana, focalizzandosi sui progressi del primo semestre del 2024. Durante l'incontro, sono state presentate nuove strategie per promuovere l'imprenditorialità nel paese, con particolare attenzione a quattro settori chiave: servizi, agricoltura, tecnologia e manifattura. Hem Vanda ha sottolineato l'importanza di supportare le piccole e medie imprese nell'adozione di nuove tecnologie e nel miglioramento della qualità dei prodotti per competere sia a livello locale che internazionale. La fonte di questa notizia è thmeythmey.com. L'iniziativa mira a rafforzare l'ecosistema imprenditoriale in Cambogia, fornendo risorse e formazione per trasformare le idee in attività commerciali sostenibili.