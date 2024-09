Cambogia: Trasporti pubblici gratuiti per il festival di Pchum Ben a Phnom Penh

29 Settembre 2024_ Il governatore di Phnom Penh, Khuong Sreng, ha annunciato l'implementazione di un servizio di autobus gratuito per i cittadini durante il festival di Pchum Ben. Per facilitare i viaggi verso le province natali, sono stati messi a disposizione 653 autobus dal 29 settembre al 4 ottobre. Di questi, 56 autobus saranno destinati alle province dell'Est, mentre 497 serviranno altre province e 100 saranno disponibili nella capitale. Questa iniziativa non solo riduce i costi per i cittadini, ma mira anche a prevenire l'aumento dei prezzi dei biglietti da parte dei trasportatori privati durante il festival, garantendo viaggi sicuri e sani. La notizia è stata riportata da thmeythmey.com. Il festival di Pchum Ben è una celebrazione buddista in Cambogia, durante la quale i cittadini onorano i propri antenati.