23 Luglio 2024_ Il presidente del Senato cambogiano, Samdech Techo Hun Sen, ha annunciato l'arresto di tre persone accusate di aver diffuso notizie false riguardanti la riduzione del numero di province in Cambogia a favore del Vietnam. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire i dettagli di questa vicenda, che ha suscitato preoccupazioni tra la popolazione. La notizia falsa ha sollevato interrogativi sulla sovranità nazionale e ha portato a un aumento della tensione tra i due Paesi. La fonte di questa informazione è kohsantepheapdaily.com.kh. Le autorità cambogiane continuano a monitorare la situazione per garantire la stabilità e la sicurezza nel Paese.