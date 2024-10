Cambogia: Ultimo giorno di Pchum Ben con affluenza all'Angkor Botanical Garden

03 Ottobre 2024_ Questa mattina, il giardino botanico di Angkor a Siem Reap ha visto un'affluenza significativa di visitatori, in occasione dell'ultimo giorno delle festività di Pchum Ben. I partecipanti hanno approfittato della giornata per esplorare la bellezza naturale del giardino, un'importante attrazione turistica della regione. Pchum Ben è una festività tradizionale cambogiana dedicata alla commemorazione degli antenati, che culmina in rituali e celebrazioni in tutto il Paese. La presenza di visitatori al giardino botanico evidenzia l'interesse per la cultura e la natura cambogiana, come riportato da akp.gov.kh. Il giardino botanico di Angkor è noto per la sua vasta collezione di piante tropicali e per la sua importanza ecologica, attirando turisti e locali in cerca di relax e bellezza naturale.