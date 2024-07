Cambogia: Undici membri del partito di opposizione si dimettono

12 Luglio 2024_ Undici membri del partito di opposizione in Cambogia, tra cui ex candidati del Partito della Salvezza Nazionale della Cambogia...

12 Luglio 2024_ Undici membri del partito di opposizione in Cambogia, tra cui ex candidati del Partito della Salvezza Nazionale della Cambogia (CNRP), hanno annunciato le loro dimissioni. I dimissionari hanno espresso rammarico per il loro passato coinvolgimento con Sam Rainsy, leader del CNRP, accusato di tradimento. Hanno dichiarato di non voler più seguire le direttive di Rainsy e di voler sostenere il Partito Popolare Cambogiano (CPP) guidato da Hun Sen. I membri dimissionari hanno chiesto il perdono di Hun Sen e hanno elogiato il CPP per il suo contributo alla nazione. Lo riporta freshnewsasia.com. Hanno inoltre invitato altri membri dell'opposizione a unirsi al CPP per contribuire allo sviluppo del paese.