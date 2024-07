Cambogia: Visita ufficiale per affrontare l'infestazione di insetti a Svay Rieng

16 Luglio 2024_ Il Generale Sao Sokha, Vice Capo del gruppo di lavoro del governo reale, ha visitato la provincia di Svay Rieng per incontrare i residenti locali e ispezionare le aree colpite da un'infestazione di insetti che sta danneggiando le colture di riso. L'incontro si è svolto nel villaggio di Poun, nella comune di Doung, nel distretto di Romeas Haek, con la partecipazione di circa 200 cittadini. Durante la visita, il Generale ha discusso con i residenti delle misure da adottare per contrastare l'infestazione e proteggere i raccolti. L'iniziativa fa parte degli sforzi del governo per sostenere le comunità rurali e garantire la sicurezza alimentare. Lo riporta kohsantepheapdaily.com.kh. La visita sottolinea l'importanza della collaborazione tra governo e cittadini per affrontare le emergenze agricole.