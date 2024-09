Cina: Abruzzo, il tesoro vinicolo italiano che conquista il mercato cinese

06 Settembre 2024_ L'Abruzzo, una regione poco conosciuta dell'Italia, sta emergendo come un gioiello nel panorama vinicolo, attirando l'attenzione dei consumatori cinesi. Recentemente, un gruppo di acquirenti cinesi ha partecipato a un tour di degustazione presso 11 prestigiose cantine abruzzesi, scoprendo vini unici e la ricca cultura locale. Il progetto, sostenuto dall'Unione Europea, ha messo in luce le potenzialità del vino abruzzese, in particolare il Pecorino, apprezzato per il suo abbinamento con la cucina cinese. La notizia è stata riportata da yinpinbao.cn, evidenziando l'interesse crescente per i vini italiani in Cina. L'Abruzzo, con i suoi paesaggi mozzafiato e la tradizione vinicola, si propone come una destinazione imperdibile per gli amanti del vino.