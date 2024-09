Cina: Accordo tra Cina e Giappone per monitorare le acque contaminate di Fukushima

21 Settembre 2024_ Cina e Giappone hanno raggiunto un accordo per istituire un meccanismo di monitoraggio internazionale a lungo termine per il...

21 Settembre 2024_ Cina e Giappone hanno raggiunto un accordo per istituire un meccanismo di monitoraggio internazionale a lungo termine per il rilascio di acqua contaminata da nucleare dalla centrale di Fukushima Daiichi. L'intesa è stata siglata durante un incontro tra il Ministro cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente, Huang Runqiu, e il Ministro giapponese dell'Ambiente, Akihiro Nishimura, a Pechino. Le due nazioni collaboreranno per condurre ricerche congiunte e condividere informazioni sugli effetti del rilascio sull'ambiente marino e sulla salute umana. Huang ha espresso la volontà della Cina di lavorare con il Giappone per garantire la sicurezza dell'ambiente marino e la salute dei cittadini. La notizia è stata riportata da China Daily. Questo accordo rappresenta un passo significativo nella cooperazione tra i due paesi per affrontare le preoccupazioni della comunità internazionale riguardo alla trasparenza del processo di scarico.