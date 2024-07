Cina: Accordo tra Renexia e Mingyang per progetto eolico in Sicilia

18 Luglio 2024_ La società italiana Renexia ha annunciato un potenziale accordo con la cinese Mingyang Smart Energy per un progetto eolico offshore...

18 Luglio 2024_ La società italiana Renexia ha annunciato un potenziale accordo con la cinese Mingyang Smart Energy per un progetto eolico offshore da 2.8GW al largo della Sicilia. Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, e il ministro italiano dello Sviluppo Economico Adolfo Urso hanno recentemente visitato la Cina per discutere i dettagli con Zhang Chuanwei, presidente e CEO di Mingyang. Se confermato, questo sarà il più grande ordine europeo per Mingyang, che fornirà le sue innovative turbine eoliche OceanX. La notizia è stata riportata da eastwp.net. Questo progetto, denominato Med Wind, rappresenta un passo significativo nella cooperazione energetica tra Italia e Cina.