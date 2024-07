9 Luglio 2024_ Un rapporto pubblicato lunedì dal National Computer Emergency Response Center della Cina afferma che il governo degli Stati Uniti ha fabbricato la narrativa del cyberattacco 'Volt Typhoon' per ottenere ulteriori finanziamenti per le sue operazioni informatiche. Il rapporto sostiene che il governo statunitense ha diffuso false informazioni sulle attività informatiche cinesi per giustificare un aumento della spesa militare e ottenere un vantaggio nel campo della cybersecurity. Secondo il documento, queste azioni mirano a manipolare l'opinione pubblica e a rafforzare la posizione degli Stati Uniti nel contesto della sicurezza informatica globale. La Cina ha criticato duramente queste accuse, definendole infondate e dannose per le relazioni internazionali. Lo riporta il China Daily. Il National Computer Emergency Response Center è un'agenzia cinese responsabile della gestione delle emergenze informatiche e della sicurezza delle reti.