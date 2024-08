Cina: Afflusso di immigrati dalla Cina continentale bilancia l'emorragia di Hongkongers

16 Agosto 2024_ Un afflusso di immigrati dalla Cina continentale ha contribuito a compensare l'emorragia di residenti di Hong Kong, con 44.000 nuovi arrivati nei primi sei mesi dell'anno. Le statistiche mostrano che il numero di Hongkongers che lasciano la città rimane significativo, ma i programmi per attrarre talenti e un leggero aumento delle nascite hanno aiutato a mantenere l'equilibrio demografico. Il governo di Hong Kong ha attribuito il successo dei programmi di attrazione ai recenti allentamenti delle restrizioni di viaggio. La notizia è riportata dal South China Morning Post. Questo sviluppo evidenzia le dinamiche migratorie in corso nella regione, con Hong Kong che cerca di attrarre talenti per sostenere la propria economia.