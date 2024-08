27 Agosto 2024_ Nei primi sette mesi del 2024, la Cina ha registrato un'entrata totale di 135.663 miliardi di yuan nel bilancio pubblico. Il governo ha aumentato i contributi fiscali e le tariffe per l'assicurazione sanitaria, rispettivamente di 30 e 20 yuan, per garantire un supporto adeguato ai cittadini. Inoltre, le ferrovie nazionali hanno trasportato oltre 800 milioni di passeggeri durante il periodo estivo. Infine, le autorità cinesi hanno adottato misure di controllo nei confronti di imbarcazioni filippine coinvolte in incidenti marittimi. La notizia proviene da news.cctv.com. Questi sviluppi evidenziano l'impegno della Cina nel migliorare i servizi pubblici e garantire la sicurezza marittima nella regione.