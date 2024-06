Cina: Al via il Summer Davos Forum 2024 a Dalian

25 Giugno 2024_ Il Summer Davos Forum 2024 ha aperto i battenti a Dalian, segnando l'ottava collaborazione con la città dopo cinque anni. L'evento, che si svolge presso il Dalian International Conference Center, riunisce circa 1.600 ospiti provenienti da quasi 80 paesi e regioni per discutere nuovi motori e percorsi per la crescita economica globale. Tra i partecipanti, Amina Mohammed, Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato il ruolo di leadership della Cina nell'agenda climatica del G20. Busi Mabuza, Presidente della Industrial Development Corporation del Sudafrica, ha elogiato l'impegno della Cina verso le energie rinnovabili e l'economia di mercato. Lo riporta 21jingji.com. Il forum prevede oltre 200 sotto-forum per esplorare le nuove frontiere della crescita economica.