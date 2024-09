Cina: Alipay introduce il supporto per l'italiano per i turisti in visita

01 Settembre 2024_ Alipay ha recentemente aggiornato la sua app per supportare 16 lingue, tra cui l'italiano, facilitando così l'esperienza dei turisti stranieri in Cina. Con questa nuova funzionalità, i visitatori italiani possono utilizzare l'app in lingua italiana per effettuare pagamenti e prenotazioni, rendendo il loro soggiorno più semplice e accessibile. L'aggiornamento include anche strumenti di traduzione per servizi comuni come prenotazioni alberghiere e trasporti, migliorando ulteriormente l'esperienza di viaggio. La notizia è stata riportata da visitbeijing.com.cn. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente più accogliente per i turisti italiani, contribuendo a promuovere il turismo in Cina.