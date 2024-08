Cina: Alipay supporta l'italiano per i turisti in visita

21 Agosto 2024_ Alipay ha lanciato una nuova versione della sua app che supporta l'italiano, facilitando così i pagamenti per i turisti italiani in Cina. Questa iniziativa è parte di un ampio sforzo per attrarre visitatori da paesi con esenzione dal visto, rendendo più accessibile l'esperienza di viaggio in Cina. Gli utenti italiani possono ora utilizzare l'app in lingua italiana per prenotare hotel e tradurre servizi, migliorando la loro esperienza di viaggio. La notizia è stata riportata da ce.cn, evidenziando l'importanza della Cina nel promuovere il turismo internazionale. Con l'espansione dei servizi di pagamento, Alipay si propone di rendere la Cina una meta sempre più accogliente per i viaggiatori stranieri.