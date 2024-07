Cina: Allarme UE su prodotti alimentari e materiali provenienti dalla Cina

8 Luglio 2024_ L'Unione Europea ha emesso un avviso riguardante diversi prodotti alimentari e materiali provenienti dalla Cina, tra cui alcuni destinati all'Italia. Tra i prodotti segnalati, l'Italia ha rifiutato l'ingresso di tè rosso contaminato da pesticidi e ha bloccato la distribuzione di guanti in nitrile e griglie in acciaio per barbecue a causa di livelli eccessivi di migrazione di sostanze chimiche. Inoltre, sono stati segnalati taglieri di plastica contenenti bambù non autorizzato. La notizia è stata riportata dal sito foodmate.net. Questi avvisi sottolineano l'importanza di rigorosi controlli di qualità per garantire la sicurezza dei prodotti importati in Europa.