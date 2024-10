Cina: Ambasciatore cinese negli Stati Uniti avverte contro restrizioni commerciali e tecnologiche

02 Ottobre 2024_ L'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Xie Feng, ha esortato Washington a evitare restrizioni commerciali e tecnologiche, avvertendo che tali misure potrebbero danneggiare l'economia globale. Durante un evento per celebrare la Giornata Nazionale della Repubblica Popolare Cinese, Xie ha sottolineato che le politiche dell'amministrazione Biden hanno aumentato le tensioni tra i due Paesi. Ha avvertito che le restrizioni potrebbero colpire anche le imprese e i consumatori americani, chiedendo un ritorno alla cooperazione economica. Xie ha anche ribadito che la questione di Taiwan è una linea rossa per Pechino e che ogni tentativo di sostenere l'indipendenza dell'isola sarà affrontato con una forte risposta. La notizia è riportata da South China Morning Post. Le tensioni tra Cina e Stati Uniti sono aumentate negli ultimi anni, in particolare riguardo a questioni commerciali e di sicurezza nazionale.