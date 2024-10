Cina: Amplifon espande la sua presenza nel mercato cinese delle soluzioni uditive

16 Ottobre 2024_ Amplifon, leader globale nelle soluzioni uditive e azienda italiana fondata nel 1950, sta ampliando la sua rete in Cina, dove conta oltre 400 negozi. Con una missione focalizzata sul miglioramento della qualità della vita attraverso il ripristino dell'udito, Amplifon si posiziona come uno dei principali operatori nel settore, con una quota di mercato del 13% a livello globale. L'azienda, con sede a Milano, è attivamente impegnata nell'innovazione tecnologica e nella personalizzazione dei servizi, mirando a offrire un'esperienza audiologica su misura ai clienti. La notizia è riportata da globaltimes.cn. Amplifon, quotata in borsa e inclusa nell'indice MIB ESG, continua a investire in sostenibilità e innovazione per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo.